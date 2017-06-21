Подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності 5 нардепів вже лежать в комітеті Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій направив до регламентного комітету парламенту подання Генеральної прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності п’ятьох народних депутатів. Про це у коментарі УНІАН повідомив прес-секретар Парубія Андрій Ковальов.

Читайте такожСАП і НАБУ готові надати докази причетності Розенблата та Полякова до хабарництва та "бурштинової мафії"Він зазначив, що ВР отримала п’ять подань на депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія), Олеся Довгого (група “Воля народу”), Євгена Дейдея («Народний фронт»), Борислава Розенблата («БПП»), а також депутата від «Народного фронту» Максима Полякова.

За словами Ковальова, усі 5 подань спікер спрямував на розгляд регламентного комітету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ГПУ направила до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також сьогодні Генпрокуратура направила до Ради подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн».

Крім того, відомство просить парламент зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва».