Футбол в одні ворота: Луценко вступив у словесну перепалку під час комітету по Дейдею

Генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету Верховної Ради щодо зняття недоторканості з нардепа Євгена Дейдея вступив у словесні перепалки із членами комітету, пише «УП».

Зазначається, що під час заслуховування свідка Ігоря Лінчевського, який за версією Генпрокуратури надавав фіктивні позики родині Дейдея, свідок наголосив, що передавав гроші через Дейдея його дружині і відповідний договір про позику був оформлений.

В той же час Лінчевський не відповів на запитання як, кому і в якій формі він передавав гроші.

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"Це мені нагадує виставу! Чому коли я дійшов до запитань по суті, мої запитання знімають?! Всі пам'ятають, як ви умили руки від Онищенка! Мені все зрозуміло, це футбол в одні ворота", – обурювався генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що у справі народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея йдеться про незаконне збагачення на кілька мільйонів гривень, його дружині позика не надавалася. Про це він сказав під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради.

Говорячи про подання про притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності, Луценко зауважив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що при документальному та офіційно підтвердженому доході Дейдея та його дружини за період з 01.06.2009 по 31.12.2016 у розмірі 1 млн 440 тис. 705 грн, депутат набув у спільну власність активів на суму 6 млн 393 тис. 993 грн. За словами генпрокурора, йдеться, зокрема, про придбану квартиру вартістю 2 млн 893 тис. 993 грн та два автомобілі, кожен з яких - вартістю понад 1,5 млн грн.