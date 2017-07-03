У справі Дейдея йдеться про незаконне збагачення на кілька мільйонів, його дружині позику не надавали - ГПУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначає, що у справі народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея йдеться про незаконне збагачення на кілька мільйонів гривень, його дружині позика не надавалася. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради.

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Говорячи про подання про притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності, Луценко зауважив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що при документальному та офіційно підтвердженому доході Дейдея та його дружини за період з 01.06.2009 по 31.12.2016 у розмірі 1 млн 440 тис. 705 грн, депутат набув у спільну власність активів на суму 6 млн 393 тис. 993 грн.

За словами генпрокурора, йдеться, зокрема, про придбану квартиру вартістю 2 млн 893 тис. 993 грн та два автомобілі, кожен з яких - вартістю понад 1,5 млн грн.

"Різниця між офіційними доходами з усіх джерел та придбаною власністю є достатньо значною. Такий факт підпадає під ознаки злочину ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу - незаконне збагачення", - сказав Луценко.

Говорячи про докази у справі, він зазначив, що це, зокрема, відомості Державної фіскальної служби про доходи подружжя та матеріали з компанії "Київміськбуд" - щодо купівлі квартири.

Генпрокурор також зауважив, що у слідства є, зокрема, аудіофайли, якими "спростовується запис у декларації Дейдея про нібито отриману його дружиною позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського".

"Також фіктивний характер позики слідство доводить протоколом допиту самого Лінчевського, який підтверджує факт залучення останнього для прикриття джерел походження коштів", - сказав Луценко.

Під час засідання було продемонстровано аудіозаписи розмов Дейдея з рядом осіб.

Водночас перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник порушив питання, чи ці записи можуть бути використані як доказ, у контексті проведення спостереження за депутатом, який наразі є недоторканний. На це Луценко зауважив, що збір інформації був здійснений у законний спосіб - в рамках перехоплення розмов інших людей.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

За 2015 рік Дейдей задекларував, серед іншого, чотири квартири, 41 тис. доларів, 30 тис. євро та 350 тис. грн. готівкою.