Захоплений Росією Крим став плацдармом для її дій у Сирії - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що захоплений Росією Крим став плацдармом для її дій у Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистому засіданні парламенту, присвяченому 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору.

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Говорячи про окупацію Криму, він наголосив, що "захоплення півострова та імовірне розміщення там ядерної зброї перетворило увесь Чорноморський басейн на зону небезпеки та нестабільності".

"Саме Крим став плацдармом для дій Росії у Сирії, що дестабілізує увесь Близьких Схід, і намагається розхитати Європейський Союз міграційною кризою", - сказав спікер.

Так, наголосив він, Росія стала прямою загрозою для безпеки Європи та всього цивілізованого світу.