Парубій викликав ажіотаж в рунеті заявою про те, що українці повернуть Крим

Голова Верховної ради Андрій Парубій висловив упевненість в тому, що українські моряки зможуть повернути Крим.

Про це політик написав у привітанні з днем ВМС України, розміщеному на офіційному сайті парламенту, пише Обозреватель.

"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть в Крим, його повернуть Україні і відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірні синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях українського військово-морського флоту в Криму в 1918 році", — заявив Парубій.

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Заява політика стала першою в топі по популярності російського агрегатора новин Рамблер. Крім того, в коментарях до новини росіяни залишили понад 500 коментарів.