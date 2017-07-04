Регламентний комітет Ради заявив про "істотні недоліки" у поданні ГПУ Довгого

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи ВР направив голові парламенту Андрію Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення народного депутата України Олеся Довгого до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення комітету озвучив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

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В рішенні комітету сказано, що подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого “містить істотні недоліки в частині обгрунтування зловживання народним депутатом Довгим владними повноваженнями на посаді секретаря Київської міської ради”, а також “в частині щодо зловживання владними повноваженнями в інтересах третіх осіб”.

Комітет прийняв рішення направити голові ВР зазначений висновок, подання та пояснення Довгого.

За це рішення комітету проголосували одноголосно всі присутні на засіданні члени комітету.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

Довгий відкидає всі звинувачення.