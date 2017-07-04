Луценко закликав Регламентний комітет Ради дозволити притягнути до відповідальності нардепа Довгого

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради підтримати рішення про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата (депутатська група "Воля народу") Олеся Довгого. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Регламентного комітету.

Луценко уточнив, що йдеться «про земельні махінації», які класифікуються як кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу, «за фактом зловживання службовими особами Київської міської ради владою під час виконання владних повноважень, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб», а також порушення інтересів держави та громади Києва.

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Генпрокурор додав, що мова йде про зловживання службовим становищем Довгим, коли він займав відповідальне становище в Київраді, і було “завдано збитків на основі нормативної грошової оцінки на суму 81,7 млн грн”.

Луценко, використовуючи слайди, розказав про передачу земель в оренду так званому житловому кооперативу “Технолог” із заказника Острів Жуків. За його словами, під час маніпуляцій площа землі в заказнику з 1600 га зменшилися майже в 10 разів.

Генпрокурор закликав Комітет підтримати і направити на розгляд парламенту подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат Олесь Довгий звернувся до членів регламентного комітету Верховної Ради з проханням зняти з нього депутатську недоторканність. Про це він заявив сьогодні під час засідання комітету, на якому розглядається подання генерального прокурора про дачу згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.