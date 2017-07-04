Борються, як собаки: Мінгареллі розказав про "зацікавлених людей", які протидіють реформам Україні

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що в Україні є певні зацікавлені люди, які виступають проти затвердження верховенства права в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час 95-го семінару Роуза-Рота в Києві.

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"Цілком зрозуміло, що певне число людей боротимуться, як собаки, щоб перешкодити запровадженню верховенства права з очевидних причин. Тому що, якщо верховенство права буде встановлено... дехто з них опиниться у в'язниці", - зауважив Мінгареллі.

"І з цієї причини, ви зможете переконатися, що боротьба проти корупції буде надзвичайно важкою, і ми потребуватимемо повної підтримки як громадянського суспільства, так і міжнародної спільноти", - наголосив посол.

Мінгареллі зауважив, що олігархи намагаються "підірвати процес реформ".

"Ми це бачимо у всіх секторах. В час, коли впроваджується реформа, через кілька тижнів завжди з'являється спроба прийняти якийсь новий законопроект, представлений в той чи інший спосіб, і який зупиняє або зводить нанівець процес реформ", - додав посол.

У зв'язку з цим, він наголосив, що кожного дня в Україні спостерігається ситуація, коли ведеться боротьба між реформаторами, які представлені в уряді, парламенті та громадянському суспільстві, а також тими, хто "намагається усіма способами зберегти свої власні інтереси".

За словами Мінгареллі, ця боротьба далеко не завершена.