Верховна Рада гальмує процес проведення реформ в Україні - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує на необхідності створення Антикорупційного суду в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на VII Національному експертному форумі «Точки росту» в Києві, організованому Інститутом Горшеніна.

Мінгареллі зауважив, що без створення Антикорупційного суду не буде верховенства права в країні. За його словами, в такій ситуації в Україну не прийдуть іноземні інвестори, бо вони не будуть впевнені в збереженні своєї власності.

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Посол наголосив, що міжнародне співтовариство і ЄС змобілізувало багато ресурсів для того, щоб в Україні проводилися реформи, але багато законопроектів, які спрямовані на це, «застрягли в комітетах Верховної Ради».

«В Раді є багато людей, які там не для того, щоб створювати модернізацію країни, а просто для того, щоб захищати власні інтереси, і для того, щоб блокувати процес реформ», - підкреслив він.

Мінгареллі назвав неприпустимим тиск на громадський сектор в Україні, який сьогодні, «як сторожовий пес, слідкує за політичним класом — міністрами, політиками і парламентаріями».

Він зазначив, що зараз «деякі ведучі члени громадянського суспільства перебувають під атакою, і це дуже сумно». Мінгареллі вважає неприпустимим те, що деякі антикорупційні активісти «перебувають під загрозою».

Як повідомляв УНІАН, в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF наголошується на тому, що Антикорупційний суд має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.