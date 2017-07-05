Нардепа Лозового підозрюють в несплаті податків на суму понад 1,7 мільйона гривень

Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, озвучуючи своє подання про зняття з Лозового депутатської недоторканості на засіданні регламентного комітету ВР. заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, за результатами перевір САП і Державної фіскальної служби Лозовий у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС у результаті до бюджету Лозовим не було сплачено 1 млн 717 тис. 221 грн. і військовий збір в сумі 129 тис. 329 грн.

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Як повідомив Луценко, слідчі Генпрокуратури перевірили всі можливі джерела доходів Лозового і в результаті з усіх доступних джерел встановили, що інших офіційних доходів, крім зарплати народного депутата Лозовой не отримував.

"Отже в разі несплати податків особа має притягуватися до відповідальності... Таким чином слідчі вважають за можливе пред'явити, в разі згоди Верховної Ради, підозру пану Лозовому в ухиленні від сплати податків на суму 1 млн 717 тис. 221 грн. і військового збору в сумі 129 тис. 329 грн." - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.