Голови ГПУ і САП сподіваються, що суспільство підтримає зняття недоторканності з шести нардепів (фото)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та заступник генпрокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподіваються на підтримку суспільством питання про зняття недоторканності з шести народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко і Холодницький сказали у коментарі журналістам.

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Відповідаючи на запитання з приводу спротиву як членів Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи ВР, так і в подальшому в сесійній залі під час голосування за позбавлення депутатської недоторканності 6 народних депутатів, щодо яких є подання генпрокурора, Холодницький зазначив: “Спротив ми цей очікували”.

За його словами, під час розгляду цих подань “є маніпулювання фактами”, а також намагання перевести обвинувачення із кримінальних у цивільну площину.

При цьому Луценко наголосив, що Генпрокуратура очікує підтримки суспільства у питанні скасування депутатської недоторканності.

“Одних прокурорів буде замало. Абсолютно очевидним є те, що ми потребуємо допомоги громадянського суспільства, мас-медіа і взагалі всіх людей, які вважають, що депутатська недоторканність є пострадянським феодальним анахронізмом”, - сказав він.

За словами Луценка, депутати мають відкинути “партійний егоїзм” і проголосувати за те, чого вимагає суспільство, - “принцип - закон один для всіх”.

Водночас він наголосив, що зняття недоторканності не означає, що всі 6 народних депутатів розглядаються як “апріорі винні”.

“Ми просто наполягаємо на своєму законному праві — проводити щодо них досудове слідство у всіх його проявах, так само як до звичайних громадян України”, - сказав генпрокурор.

Він вважає, що у депутатів має бути більше обов'язків, а не прав.

Луценко висловив сподівання, що підтримка громадськості сприятиме ухваленню парламентом рішення про позбавлення депутатської недоторканності 6 народних депутатів.

При цьому він нагадав ситуацію з народним депутатам Олександром Онищенком, коли за зняття його недоторканності спочатку в сесійній залі не було голосів, але під тиском журналістів і громадськості рішення все таки було ухвалено.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

Сьогодні, 4 липня, Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.