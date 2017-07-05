Посла Польщі викликали до МЗС через висловлювання польського міністра про Україну

Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло був сьогодні запрошений до МЗС України у зв’язку з висловлюваннями міністра закордонних справ Республіки Польща Вітольда Ващиковського щодо України в інтерв’ю для тижневика «W sieci» 3 липня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

«У ході зустрічі польському дипломату було наголошено, що в Україні з розчаруванням сприйняли нещодавні висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі стосовно нашої держави на тлі триваючого активного діалогу на високому рівні. Українська сторона переконана, що спільними зусиллями, у тому числі з дружньою Польщею, ми маємо будувати спільне європейське майбутнє, а не ставити один одному умови. Для України європейський вибір - це не тільки зовнішня політика, а й щоденна кровопролитна боротьба і кропітка наполеглива праця», - наголосили в МЗС.

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У цьому зв’язку звернено увагу на некоректність висловлювань Ващиковського стосовно ситуації на сході України. Було зазначено, що саме український народ платить надзвичайно велику ціну – ціну сотень життів кращих своїх представників за незалежність, за цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російські війська.

Привернуто також увагу до необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань та згадано про неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України та Польщі. Українською стороною було вкотре наголошено, що оцінка тих чи інших історичних подій - це завдання істориків, а у контексті українсько-польських відносин цими питаннями займаються Форум істориків та Форум партнерства.

«У політиці кожне порівняння має свій зміст, і, враховуючи взаємовигідне стратегічне партнерство та довірливі відносини між нашими країнами, не зовсім тактовним було порівняння з Грецією та Македонією», - підкреслили в МЗС.