У Мукачеві вулиці Бандери і Шухевича проіснували три місяці

Перейменовані три місяці тому у рамках декомунізації вулиці Бандери та Шухевича у Мукачеві знову змінили свою назву. 6 липня депутати Мукачівської міськради більшістю голосів перейменували вул. Степана Бандери на вул. Любомира Гузара, а вул. Романа Шухевича – на Андрея Шептицького, передає Zaxid.net.

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Під час сесії Мукачівської міськради у четвер, 6 липня, депутати змінили назви двох вулиць. Йдеться про вулиці Степана Бандери і Романа Шухевича, які отримали свої назви лише 5 квітня після розпорядження голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Раніше ці вулиці носили імена Ярослава Галана (комуністичний публіцист, вбитий у Львові у 1949 році) та Івана Туряниці (секретар Закарпатського обкому КП(б)У, член ЦК Компартії України).

Нагадаємо, що 5 квітня 2017 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у рамках декомунізації перейменував три вулиці в Мукачеві. Це рішення Москаль підписав після того, як сплив визначений законом час, протягом якого ці вулиці мали перейменувати депутати Мукачівської міськради. Вулицю Ярослава Галана в Мукачеві було перейменовано на вулицю Степана Бандери, вулицю Іван Туряниці – на вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локота – у вулицю Володимира Зайця (загиблого бійця АТО).