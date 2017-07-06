У Британії заявили, що Україна за останні три роки досягла прогресу в реформах більше, ніж за попередні 23 роки

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності Великобританії Борис Джонсон наголошує, що Україна за останні три роки досягла прогресу в реформах більше, ніж за попередні 23 роки.

Читайте такожТіллерсон 9 липня зустрінеться з Порошенком та молодими реформаторами у Києві - Держдеп СШАПро це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у Лондоні в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

"Я лише хочу повторити, що було сказано всіма на конференції цього ранку, що Україна досягла більше прогресу у реформуванні системи управління і суспільства впродовж останніх трьох років, ніж за попередні 23 роки. Усі це сказали, зокрема економісти, які працювали в Україні в попередні часи", - заявив Джонсон.

За його словами, позитивні результати були для прикладу продемонстровані щодо системи державних закупівель та запровадження електронного декларування майна. "Коли усі державні чиновники повинні розмістити в онлайн-режимі їхнє майно та статки... Це те, чого навіть немає у нашій країні", - наголосив Джонсон.

Водночас, за його словами, всі визнають, що Україні потрібно ще багато чого зробити. "Але сприйняття зустрічі переважно таке, що Україна рухається у правильному напрямку", - додав він.

"Весь сенс успіху полягає в тому, що він створить умови, і вже створює умови, аби бізнес відчув, що Україна є гарною країною для інвестицій", - заявив Джонсон.