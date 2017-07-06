Гройсман: освітня реформа Україні зараз не по кишені

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на реалізацію освітньої реформи потрібно $3 млрд, тому буде пролонгація цієї реформи. Про це він сказав під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що проходить в Лондоні.

Читайте такожНовий законопроект про освіту: 12-річка в школі та 7% ВВП на науку«Новий закон «Про освіту», тобто нова система освіти нашій країні буде коштувати $3 млрд. І тут постає питання: ми зможемо це зробити виходячи з того, що маємо економічні проблеми сьогодення, які накопичилися за десятиліття, чи ні? Очевидно, що зараз це нам не по кишені. Це означає, що ця реформа буде в часі пролонгована, і це не дуже добре», - заявив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що для одержання ефекту від реформування освітньої сфери через 10 років її необхідно розпочинати вже зараз.

При цьому Гройсман висловив думку, що з реалізацією пенсійної реформи, приватизацією та земельною реформами уряд впорається у заплановані часові параметри.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня 2016 року ухвалила в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д).

Документом передбачена реформа середньої освіти: зміна системи та децентралізація управління освітою, переорієнтація на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей, для чого буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

Проектом закону, серед іншого, пропонується встановити, що навчання учнів за програмами дванадцятирічного повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти і профільного середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, длябазової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

19 червня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Олександр Співаковський висловив сподівання на винесення 11 липня для ухвалення в цілому законопроекту “Про освіту”.