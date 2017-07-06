Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє надати охорону слідчим, які розслідують справу колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича, у зв’язку з обстрілом їхнього житла. Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив журналістам по завершенню засідання Регламентного комітету.

Читайте такожБудинки слідчих у справі "податківців Клименка" обстріляли з бойової зброї - Луценко (фото)За його словами, у помешканні, яке обстріляли, перебував один прокурор і двоє слідчих, які не постраждали.

У свою чергу у відділі комунікацій ГУ НП в місті Києві УНІАН повідомили, що інцидент стався в одному з будинків Солом'янського району столиці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт, опитала свідків. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявив, що сьогодні, 6 липня, невідомі з бойової зброї обстріляли будинки слідчих, які розслідують справу колишніх податківців. «У мене й сьогодні обстріляли слідчих по справі податківців. Обстріляли бойовою зброєю вдома, у вікна», - повідомив генпрокурор.

4 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані понад 23 нинішні та колишні керівники податкової служби.

Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Внаслідок такої діяльності особи з оточення тодішнього президента Віктора Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.