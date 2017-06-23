Апеляційний суд замість застави арештував екс-податківця часів Януковича

Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України щодо обрання запобіжного заходу екс-посадовцю, який в різні роки обіймав посади заступника керівника ДПА в Дніпропетровській області та голови ДПА в Полтавській області.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, відповідне рішення суд виніс 22 червня 2017 р.

Так, замість застави суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас, залишив можливість внести заставу у розмірі 10 млн грн.

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За попередніми даними слідства, злочинна діяльність підозрюваного нанесла збитки державі на загальну суму понад 2 млрд 460 млн грн.

Окремим предметом дослідження слідчих стане рівень доходів вказаного громадянина. Оскільки загальна вартість майна підозрюваного та його родини сягає понад 20 млн грн, а сукупний дохід сім’ї за 19 років склав 3,8 млн грн.

На даний час для забезпечення подальшого відшкодування збитків від злочину частину майна підозрюваного арештовано. Зокрема, йдеться про автомобіль марки «Bentley Continental».

В той же час адвокати підозрюваного оскаржують рішення про арешт майна та намагаються повернути статки підозрюваному.

В ГПУ нагадують, що колишні податківці підозрюються в тому, що, виконуючи вказівки Віктора Януковича та екс-міністра Олександра Клименка, організували та забезпечили незаконну діяльність так званих «податкових майданчиків» або «програмних підприємств», які протягом 2011-2014 років стали інструментами незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки на користь керівника та членів злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (участь в злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Таким чином, станом на ранок 23 червня запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обрано 18 підозрюваним із 24 затриманих колишніх посадовців, доповідають в ГПУ.