Суд не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову

21:08, 06 липня 2017
Політика
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Захист Насірова просив зняти з нього браслет і видати закордонний паспорт.

Насірову не дозволили поїхати на лікування / Фото УНІАН

Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову, повідомляє Радіо Свобода.

"Відмовлено в повному обсязі в задоволенні цього клопотання щодо скасування окремих обов’язків", - заявив прокурор САП Андрій Перов.

Зазначається, що захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров’я відстороненого голови ДФС. Під зміною запобіжного заходу захист має на увазі: зняти браслет, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати закордон на лікування.

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Згідно з повідомленням, засідання суду відбулось у закритому режимі, оскільки в клопотанні фігурує закрита, особиста інформація, що не підлягає розголошенню й охороняється законом.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.

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