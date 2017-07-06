Суд не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову

Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову, повідомляє Радіо Свобода.

"Відмовлено в повному обсязі в задоволенні цього клопотання щодо скасування окремих обов’язків", - заявив прокурор САП Андрій Перов.

Зазначається, що захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров’я відстороненого голови ДФС. Під зміною запобіжного заходу захист має на увазі: зняти браслет, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати закордон на лікування.

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Згідно з повідомленням, засідання суду відбулось у закритому режимі, оскільки в клопотанні фігурує закрита, особиста інформація, що не підлягає розголошенню й охороняється законом.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.