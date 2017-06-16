Фігуранта "справи Онищенка" Постного взяли під варту на 2 місяці

Солом'янський районний суд Києва обрав Валерію Постному - одному із фігурантів так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка - запобіжний захід у вигляді продовження на два місяці терміну тримання під вартою з правом внесення 10 млн грн застави.

Про це УНІАН повідомили у Солом'янському районному суді столиці.

Як зазначає Громадське, суд відмовив народному депутату Надії Савченко у проханні взяти Постного на поруки.

Прокурори вимагали для Постного заставу в 50 мільйонів гривень.

Щодо інших семи обвинувачених - то вони залишаються на волі без будь-яких запобіжних заходів.

Сам Постний сьогодні перебував в суді на інвалідному візку, за ним наглядали двоє спецпризначенців НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівночі Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, оскільки сплив термін його утримання за підозрою, але його одразу затримали детективи НАБУ.

За даними прес-служби НАБУ, Постного випустили із СІЗО, оскільки колегія суддів у справі розкрадання газового конденсату за 15 днів з моменту направлення обвинувального акту до суду не змогла вирішити питання про продовження строку дії запобіжного заходу фігуранту.

Нагадаємо, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

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Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але він встиг втекти з України.

29 травня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про завершення розслідування проти 8 підозрюваних у так званій "газовій справі" Онищенка.

«На черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі й Онищенко, щодо яких найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування», - зазначили у відомстві.

В САП додали, що «одному із учасників злочинної організації Постному відведено роль організатора в складі злочинної організації».