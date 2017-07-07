Дали проср*ться депутатам: Луценко та Холодницький "відсвяткували" перемогу біля гори туалетного паперу

Генеральний прокурор Юрій Луценко та начальник САП Назар Холодницький зробили спільний знімок біля гори туалетного паперу. Світлину опублікувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Такая жизнь, бл..., с этой дебильной страной": Луценко процитував вислів Розенблата

«Із підслуханого: "Ох і дали проср*ться депутатам", - підписала Сарган знімок.

Як повідомляв УНІАН раніше, після чотирьох днів роздумів регламентний комітет нарешті визнав усі подання Луценка на Розенблата обґрунтованими Комітет направив усі три подання Парубію.

Йдеться про подання щодо надання згоди на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, про надання згоди на його затримання, а також про надання згоди на обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).