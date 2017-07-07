Дали проср*ться депутатам: Луценко та Холодницький "відсвяткували" перемогу біля гори туалетного паперу

14:54, 07 липня 2017
Політика
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Спільну світлину начальника САП та генпрокурора опублікувала прес-секретар Луценка.

На світлині позує Юрій Луценко та Назар Холодницький / фото facebook.com/LarysaSargan

Генеральний прокурор Юрій Луценко та начальник САП Назар Холодницький зробили спільний знімок біля гори туалетного паперу. Світлину опублікувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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«Із підслуханого: "Ох і дали проср*ться депутатам", - підписала Сарган знімок.

Як повідомляв УНІАН раніше, після чотирьох днів роздумів регламентний комітет нарешті визнав усі подання Луценка на Розенблата обґрунтованими Комітет направив усі три подання Парубію.

Йдеться про подання щодо надання згоди на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, про надання згоди на його затримання, а також про надання згоди на обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).

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Теги: #Холодницький#Луценко біля туалетного паперу#Луценко проти нардепів