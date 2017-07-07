Після чотирьох днів боротьби регламентний комітет нарешті визнав усі подання Луценка на Розенблата обґрунтованими

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав усі три подання на народного депутата від “Блоку Петра Порошенка” Борислава Розенблата законними, вмотивованими, достатніми і обґрунтованими, їх направлено голові Ради Андрію Парубію.

Читайте також"Такая жизнь, бл..., с этой дебильной страной": Луценко процитував вислів РозенблатаЯк передає кореспондент УНІАН, висновок щодо подань на Розенблата зачитав перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Ці висновки було затверджено голосуванням членів комітету. Висновки щодо подань і самі подання комітет надсилає Парубію. Йдеться про подання щодо надання згоди на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності, про надання згоди на його затримання, а також про надання згоди на обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутатів Розенблата і Максима Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобуванням бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи голові Верховної Ради Андрію Парубію.