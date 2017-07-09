Тіллерсон прибув до АП для переговорів з Порошенком

13:14, 09 липня 2017
Політика
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Кортеж, на якому прибула американська делегація, складався із семи автомобілів.

Тіллерсон вже в АП / фото УНІАН

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон прибув в Адміністрацію президента України для переговорів з главою Української держави Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, держсекретаря США на ганку АПУ зустрів президент України.

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Вони потисли руки та зайшли у будівлю адміністрації.

За підсумками переговорів Тіллерсон і Порошенко вийдуть для спілкування з представниками засобів масової інформації.

Як відомо, разом з Тіллерсоном в Україну мав прибути новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.

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Теги: #Тіллерсон в Україні#переговори Тіллерсона і Порошенка