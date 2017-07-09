Тіллерсон прибув до АП для переговорів з Порошенком

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон прибув в Адміністрацію президента України для переговорів з главою Української держави Петром Порошенком.

Як передає кореспондент УНІАН, держсекретаря США на ганку АПУ зустрів президент України.

Читайте такожДержсекретар США прибув до України (фото, відео)

Вони потисли руки та зайшли у будівлю адміністрації.

За підсумками переговорів Тіллерсон і Порошенко вийдуть для спілкування з представниками засобів масової інформації.

Як відомо, разом з Тіллерсоном в Україну мав прибути новопризначений спеціальний представник США щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курт Волкер.