Тіллерсон прибуде в Україну для зустрічі з Порошенком 9 липня

9 липня Держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить свій перший офіційний візит до Києва і зустрінеться з українським президентом Петром Порошенком, як повідомляється на сайті Білого дому.

В ході візиту Тіллерсон висловить прихильність США територіальній цілісності України.

Читайте такожТрамп розпочав зустріч з Путіним з питання про втручання РФ в вибори у США – Тіллерсон

"Держсекретар підтвердить прихильність Америки суверенітету і територіальній цілісності України, одночасно заохочуючи уряд України продовжувати здійснення реформ, які зміцнили б економічну, політичну і військову стійкість України", - йдеться в повідомленні.

На сайті українського президента повідомляється, що церемонія зустрічі Тіллерсона відбудеться о 13.00 на ганку АПУ.