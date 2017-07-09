Держсекретар США: Посол Волкер спробує змінити статус-кво на переговорах "нормандської четвірки"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що спеціальний представник щодо переговорів із врегулювання ситуації в Україні Курт Волкер спробує змінити статус-кво на переговорах "нормандської четвірки" (представників України, Німеччини, Франції та Росії), щоб завдяки цим перемовинам почався прогрес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це держсекретар сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Я вважаю, що президент Трамп дав ясно зрозуміти, що досягнення прогресу та у кінцевому підсумку врегулювання кризи тут, в Україні, і відновлення суверенітету й територіальної цілісності України необхідно для того, щоб США та Росія покращили свої відносини", - заявив Тіллерсон.

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Також він сказав, що це питання має велике значення для американського народу і викликає значний інтерес.

"І президент дав чітко зрозуміти під час спілкування з нашими російськими співрозмовниками. І свідченням цьому є, знову, призначення посла Волкера для більш прямого долучення до "нормандської групи". І ми збираємось вивчити шляхи, щоб змінити статус-кво, тому що збереження нинішнього стану справ є повністю неприйнятним", - заявив Тіллерсон.

"Тому ми повинні "оживити" (reinvigorate) переговори, щоб зрушити їх з місця, і це мета нашої участі, і мета призначення посла Волкера. Ми сподіваємося, що зможемо змінити цю динаміку і розпочати прогрес", - заявив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання президента РФ Володимира Путіна.