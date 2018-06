Держдеп США призначив спецпредставника по Україні

Державний департамент США призначив своїм спеціальним представником по Україні колишнього посла США при НАТО та аналітика ЦРУ Курта Волкера.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

News: Ex-US Ambassador to NATO Kurt Volker named as State Dept's special representative for Ukraine, per @nwadhams.