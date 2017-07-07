Держдеп США призначив спецпредставника по Україні

Державний департамент США призначив своїм спеціальним представником по Україні колишнього посла США при НАТО та аналітика ЦРУ Курта Волкера.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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News: Ex-US Ambassador to NATO Kurt Volker named as State Dept's special representative for Ukraine, per @nwadhams. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 7, 2017

"В якості представника по Україні діяльність Волкера буде спрямована на вирішення конфлікту, створеного після вторгнення Росії в Крим і на схід України", - написала Джейкобс.

Як пише Reuters з посиланням на акредитовані при Держдепартаменті США американські ЗМІ, представникам преси цю інформацію повідомив представник Держдепартаменту Роберт Хаммонд.

"Волкер координуватиме усі зусилля Державного департаменту з метою знаходження врегулювання конфлікту, створеного Росією після вторгнення в Крим та пізніше на схід України", - заявив Хаммонд.

As Ukraine rep, @kvolker will handle State Dept efforts to resolve conflict created when Russia invaded Crimea & Eastern Ukraine. @nwadhamshttps://t.co/WYkCUIlsDJ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 7, 2017

Як повідомляв УНІАН, у квітні видання BuzzFeed написало, що адміністрація Трампа, як очікується, призначить нового спеціального посланника для безпосереднього спілкування з Владиславом Сурковим, помічником президента Росії Володимира Путіна, відомим як "сірий кардинал" Кремля.

В обов'язки нового посланника, буде входити, зокрема, ведення переговорів про війну в Україні, йдеться в повідомленні. Також зазначається, що відкриття такого дипломатичного каналу підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Довідка. Волкер був кар'єрним дипломатом, який обіймав посаду постійного представника США при НАТО під час президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого та демократа Барака Обами (2008-2009 рр.). На даний час він є експертом із закордонних та безпекових питань в Інституті Маккейна в університеті імені Джона Хопкінса штату Арізона.

За даними Вікіпедії, Уолкер у 1986 року почав працювати в ЦРУ в якості аналітика.

Під час президентської кампанії у 2016 році Волкер не підписався під листом, у якому понад 90 досвідчених республіканців з питань зовнішньої політики зобов'язувалися виступити проти президента Дональда Трампа.

Тоді Волкер висловлював занепокоєння, що будь-який лист від "інтелегенції з питань національної безпеки" може призвести до неприємних наслідків. "Він може використати його як безумовний привід для гордості", - заявляв Волкер. Раніше він говорив, що не має наміру співпрацювати з Трампом, але хотів бути вільним, аби мати можливість пропонувати поради. За його словами, Трамп міг використати згаданий лист республіканців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вивчають шляхи підтримки роботи "нормандського формату".

Як заявляли у Держдепартаменті, всі сторони "нормандського формату" звернулися до США з проханням призначити людину, яка б виконувала функції координатора у питаннях Мінська або посланника.

"І ми активно розглядаємо це, але ми вивчаємо усі способи, за допомогою яких ми могли б принести користь та підтримку "нормандському формату" та виконанню Мінських угод у більш широкому вимірі", - сказав представник Держдепу на правах анонімності.