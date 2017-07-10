Регламентний комітет Ради розгляне подання Луценка на Добкіна 12 липня

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту розгляне подання генерального прокурора на народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна у середу, 12 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація міститься на сайті комітету.

Зокрема у поданні йдеться про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності, а також надання згоди на його затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).

Засідання комітету 12 липня розпочнеться о 15.00.

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Як повідомляв УНІАН, 29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності. В його діях вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

30 червня подання на Добкіна надійшло до Регламентного комітету ВР.