Регламентний комітет Ради розгляне подання Луценка на Добкіна 12 липня
У поданні йдеться про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності, а також надання згоди на його затримання.
Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту розгляне подання генерального прокурора на народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна у середу, 12 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація міститься на сайті комітету.
Зокрема у поданні йдеться про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності, а також надання згоди на його затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту).
Засідання комітету 12 липня розпочнеться о 15.00.
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Як повідомляв УНІАН, 29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності. В його діях вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
30 червня подання на Добкіна надійшло до Регламентного комітету ВР.