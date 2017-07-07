Луценко про позбавлення нардепів недоторканності: без Добкіна комплект неповний

Генеральний прокурор залишився задоволеним рішенням Регламентного комітету щодо депутата Борислава Розенблата та хотів би швидкого розгляду подання щодо Михайла Добкіна. Про це Юрій Луценко сказав після оголошення рішення комітету, який визнав три подання щодо Розенблата обґрунтованими, пише "Українська правда".

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"Ми задоволені рішенням комітету. Зараз у нас найбільше задоволення з усіх задоволень останніх днів", – сказав Луценко.

Він вважає, що цього тижня комітет нарешті почав слухати правоохоронців. За його словами, зараз відбувається "зміна політичної матриці".

"Тепер я сподіваюсь, що вся політична еліта переживе цей катарсис, і Верховна Рада проголосує за усі наші подання", – заявив генпрокурор.

"При цьому я сподіваюсь, що сесійна зала проголосує за всі шість наших подань. Ну, без Михайла Добкіна комплект неповний", – додав він.

"Ми не сфокусовані на депутатах. Скоро будуть розслідування щодо високопосадовців інших гілок влади", – пообіцяв генпрокурор.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив також, що слідство щодо Розенблата йшло з липня.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня комітет направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Сьогодні, 7 липня, комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.