НАТО і надалі тісно співпрацюватиме з Україною в питаннях оборони - Столтенберг

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс продовжуватиме підтримувати взаємини з Україною в питаннях оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття виставки «Україна-НАТО. Формула безпеки» за участі віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такожПорошенко перед засіданням Комісії Україна-НАТО провів зустріч зі Столтенбергом (фоторепортаж)

"Впродовж двох десятирічь дружба і співпраця між НАТО та Україною постійно розвивалася. Україна надавала активну підтримку нашій спільній безпеці, беручи участь в усіх місіях та операціях під проводом НАТО. Ви робили це попри численні виклики, які існують у вас вдома. НАТО в свою чергу активно підтримувала суверенітет, територіальну цілісність, демократичні інституції України та її Збройні сили. НАТО і надалі буде тісно співпрацювати з Україною в питаннях оборони, урядування та економічної реформи, які є надзвичайно важливим для української стабільності, процвітання і розвитку", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до України з візитом прибула делегація Північноатлантичної ради на чолі зі Столтенбергом.

Читайте такожСтолтенберг: НАТО надає Україні обладнання, яке може встановлювати організаторів кібератак

В рамках візиту під головуванням генсекретаря НАТО і за участю президента України відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також під час візиту Столтенберг виголосить промову у Верховній Раді, члени Північноатлантичної ради та генсекретар НАТО зустрінуться зі спікером парламенту Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій.

Крім того, відбудеться зустріч Столтенберга з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.