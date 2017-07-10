У Києві відбувається засідання комісії Україна-НАТО за участю Порошенка і Столтенберга (відео)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває в Україні з офіційним візитом.

Відразу після зустрічі із президентом України Петром Порошенком генсек НАТО візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.

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Також сьогодні заплановано візит Столтенберга до Верховної Ради, де він має виступити перед народними депутатами і зустрітися із керівництвом українського парламенту для обговорення перспектив членства України в Альянсі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні до Києва з візитом прибули члени Північноатлантичної ради НАТО. Очолює делегацію 29 послів країн-членів Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Через візит іноземних делегацій в центрі Києва 9-10 липня посилено заходи безпеки.