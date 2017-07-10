Кучма домовився з представником США по Донбасу про контакти на постійній основі

Другий президент України і представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма прийняв Спеціального представника США з питань Мінських угод Курта Волкнера. Про це повідомила прес-секретар екс-президента Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Під час розмови учасники зустрічі обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.

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Леонід Кучма відзначив роль та активну позицію США у вирішенні ситуації на Донбасі і подякував за принципову позицію та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Обидві сторони підкреслили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань з безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних і соціальних питань.

Сторони домовилися про підтримку подальших контактів на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко обговорив з Тиллерсоном алгоритм просування мінського процесу.