Порошенко обговорив з Тіллерсоном алгоритм просування мінського процесу

Президент України Петро Порошенко обговорив з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном деокупацію Криму та спільний алгоритм просування мінського процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з Тіллерсоном сьогодні в Києві.

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«Один із ключових результатів нашої сьогоднішньої зустрічі – те, що ми узгодили взаємодії, алгоритм спільної роботи з метою подальшого просування мінського процесу», - заявив він.

Крім того, Порошенко заявляє, що Україна розраховує на подальшу підтримку з боку США в рамках Будапештського меморандуму.

За словами президента, «ми дуже задоволені та розраховуємо на дуже активну роль наших партнерів із США, ми отримали підтримку Мінського процесу».

«Хочу наголосити, що ми повністю координуємо наші дії в Мінському процесі і дуже вітаємо активну роль США в забезпеченні і підтримці України у відновленні нашого суверенітету, територіальної цілісності… Ми виходимо в тому числі із домовленостей, які мають Україна та США в рамках Будапештського меморандуму, і впевнені у тому, що ми і надалі зможемо розраховувати на наших американських партнерів», - підкреслив глава держави.

Порошенко наголосив, що в порядку денному переговорів з держсекретарем США було питання Криму.

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«Мені надзвичайно приємно констатувати, що наші американські партнери і пан державний секретар запевнив мене, що Крим постійно в порядку денному і питання забезпечення територіальної цілісності і припинення незаконної анексії є твердою умовою для зняття санкцій з РФ, про які (санкції) ми дуже детально поговорили і отримали запевнення, що аж доки не будуть виконані Мінські угоди і не буде звільнено українські території, мови про зняття санкцій не буде вестися», - заявив президент.

Як відомо, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.