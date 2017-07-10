Клімкін: введення біометричного контролю не буде мати наслідків для громадян ЄС
Це рішення викликане загрозами, які становить для України РФ.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запровадження біометричного контролю для іноземців не матиме практичних наслідків для Євросоюзу. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Португалії Аугусто Сілвою.
Читайте такожТурчинов назвав причини запровадження біометричного контролю для іноземцівВін розповів, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони доповідав про необхідність запровадження біометричного контролю для іноземців.
"Як ви прекрасно розумієте, логіка цього рішення пов'язана з загрозами, які Росія і російська агресія несуть в контексті спроб внутрішньої дестабілізації України", - наголосив міністр.
При цьому він пояснив, що в плані розвитку відносин України з Євросоюзом запровадження біометричного контролю для іноземців не матиме негативних наслідків.
"Ми прекрасно розуміємо, що в контексті безвізового режиму у нас за визначенням немає проблем не тільки з Євросоюзом, але і з усіма країнами, які мають біометричні паспорти за стандартами IKAO. Таким чином, для Євросоюзу це рішення, фактично, не буде мати особливих практичних наслідків", - сказав Клімкін.