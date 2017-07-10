Турчинов: біометричний контроль для іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві за результатами засідання РНБО.

«Запроваджується порядок перетину кордону за біометричними паспортами та із взяттям відбитків пальців», - заявив Турчинов.

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«Він (біометричний контроль на кордоні для іноземців – УІНАН) повинен запрацювати не пізніше 1 січня наступного року, але у випадку готовності відповідних органів МВС, мається на увазі прикордонна служба, міграційна служба, МЗС. Я не виключаю, що він запрацює ще до кінця цього року», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна запровадить біометричний контроль на кордоні для усіх іноземців.

«Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають український кордон. Про це говорили на засіданні РНБО. Такий крок значно посилить можливості для боротьби з терроризмом», - заявив він.