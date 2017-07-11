Рада сьогодні розгляне законопроекти про КСУ, освіту та зміни до Бюджету-2017 (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроекти про Конституційний суд України, про освіту та про внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні в рамках судової реформи розглядатимуться законопроекти, які стосуються внесення змін до Бюджетного кодексу — щодо призначень на забезпечення діяльності КСУ, а також зміни до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів і Кодексу адміністративного судочинства України.

Парламент сьогодні розгляне і законопроект, який стосується діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей.

Читайте такожСумщина потребує коштів на ліки для хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність

Також сьогодні розглядатиметься питання призначення позачергових місцевих виборів і затвердження календарного плану проведення сьомої сесії ВРУ.

Крім того, з пропозиціями президента сьогодні повторно розглядатиметься законопроект, який стосується зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку.