Стратегічною ціллю України є вступ до НАТО - Парубій

Стратегічною ціллю України є вступ до НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі в сесійній залі парламенту народних депутатів з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте також"Голос України" опублікував закон про поглиблення співпраці України з НАТОВін заявив: “Нашою стратегічною ціллю є вступ України в НАТО”.

За словами Парубія, в цьому єдині і український парламент, і український політикум, а також, що найважливіше - українське суспільство. “Усі соціології демонструють, що якби відбувся референдум про вступ України в НАТО, то понад 50%, а по деяких даних - і майже 70% українців проголосували б за вступ України в НАТО”, - наголосив Парубій.

Він нагадав, що місяць тому парламент підтвердив “нашу стратегію змінами до закону, в якому вказав, що для України вступ у НАТО є нашою прерогативою і нашим напрямком в зовнішньополітичній стратегії”.

На переконання Парубія, “ми досягнемо сумісності українських військ з військами НАТО до 2020 року”. За його словами, сьогоднішня Україна є “передбачуваним і найголовніше, сильним партнером: ми двічі зупинили Путіна - на Майдані і на Донбасі". Парубій наголосив, що в Україні відбуваються реформи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)». Законом передбачено, що основними принципами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок».

Україна має намір привести Збройні сили до повної сумісності з силами НАТО до 2020 року.