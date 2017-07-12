Турчинов назвав частину нардепів співучасниками кіберагресії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав депутатів Верховної Ради співучасниками кіберагресії проти України через те, що вони не включили в порядок денний законопроект щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Зокрема, за словами Турчинова, багато підприємств та організацій ще досі повністю не отямились від масштабної кібератаки 27 червня.

«Протидія кібервійні, яка є складовою гібридної агресії РФ проти нашої країни, потребує мобілізації як відповідних державних структур, так і значних фінансових та інтелектуальних ресурсів», – заявив Турчинов.

Він додав, що кібернетичним та інформаційним загрозам неможливо ефективно протидіяти без законодавчого врегулювання багатьох питань в цій сфері.

Секретар РНБО зазначив, що у вівторок, 11 липня, проект закону "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» навіть не був включений до порядку денного.

«Депутати, які працюють декілька днів на місяць, мабуть дуже втомились, і з наступного тижня йдуть у декількамісячну чергову відпустку. Вчора вони навіть не спромоглися включити до порядку денного закон, який має ключове значення для кіберзахисту держави», - наголосив Турчинов та додав, що ті депутати, «які не голосували за захист власної країни, прикриваючи свої деструктивні дії та бізнес-інтереси пустим популізмом і демагогією, є співучасниками кіберагресії проти України».

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За його словами, з наступного тижня до середини вересня парламентарі планують роз'їхатись на відпочинок, «залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій».

«До речі, у депутатів також немає часу розглянути у другому читанні закон № 2126а «Щодо основних засад забезпечення кібербезпеки», який вже декілька місяців знаходиться у ВР», - сказав секретар РНБО.

Крім того, він зазначив, що більшість, «яка сформувалась з «Опоблоку» та популістських фракцій парламенту» відмовилась також підтримувати і закон, що мав поставити фільтр для отримання українських біометричних закордонних паспортів колаборантами та агентами російських спецслужб, які маскуються під громадян-патріотів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Волш 29 червня заявив, що слідчі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує на те, що не гроші були основним мотивом їхніх дій.

Експерти прогнозують, що за 1-2 тижні хакери можуть зробити повторну кібератаку на корпоративні мережі українських підприємств, які використовують операційну систему Linux.