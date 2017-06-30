Опубліковано карту поширення вірусу Petya.A: Україна зазнала наймасштабнішої атаки

Більшість випадків зараження комп’ютерів вірусом Petya.A припало на Україну. Про це свідчать дані компанії ESET - розробника антивірусного ПЗ.

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Як видно на інфографіці компанії, на Україну припало 75,24% заражень від загальної кількості у світі. На Німеччину - 9, 06%, на Польщу - 5,81%. Далі йде Сербія (2,87%), Греція (1,39%), Румунія (1,02%). На Росію ж припало 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа й інші великі підприємства зазнали масової хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

Вірус поширюється також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи і Азії.