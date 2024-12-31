Вважає, що державі-агресору доведеться ухвалювати непрості рішення.

Наступний 2025 рік буде кращим для України, ніж той, що минає. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерстваоборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що прогнозував раніше, що 2024 рік не буде гарним для України, а буде дуже важким. "З приводу 2025 року, то тут в мене набагато більше оптимізму. 2025 буде точно кращим за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, що ми у 2025 побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, чого ми так чекаємо", - сказав Буданов.

Він зазначив, що Росія здатна продовжувати війну в тих обсягах, що й зараз. При цьому він наголосив, що, якщо Росія не схаменеться у 2025 році, то країні-агресору доведеться ухвалювати дуже складні економічні рішення.

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"Економіка РФ повільно регресує, спостерігається її падіння. Але, як я казав і раніше, в 2025 році ми точно будемо спостерігати відходження російської економіки і фінансового сектору до небезпечної відмітки, але це не руйнування РФ. Це така межа, після якої їм потрібно буде ухвалювати серйозні системні рішення на рівні держави. До того часу їм буде важко, але будуть триматися. Потім доведеться приймати серйозні рішення", – наголосив Буданов.

Він додав, що росіяни можуть перейти повністю на воєнні рейки. "Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - сказав він. За його словами, обсяги ракет в РФ достатні для того, щоб продовжувати терористичні атаки.

Війна в Україні: прогнози

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну про свої плани примусити обох сісти за стіл перемовин на початку 2025 року одразу після того, як він повернеться до Білого дому.

Гендиректор Rasmussen Global, колишній директор з політичного планування НАТО Фабріс Потьє вважає, що для того, щоб мир утримався, мирна угода має бути справедливою. Він додав, що Україна чітко продемонструвала свою готовність до переговорів і компромісів - вона хоче припинення війни більше, ніж будь-хто інший - але якщо український народ не сприйматиме угоду як справедливу, він не буде зацікавлений у тому, щоб піти на погану угоду. За його словами, членство в НАТО є для України найвищою гарантією безпеки, проте важливо, аби європейські країни показали Трампу, що вони готові взяти на себе основну частину цих гарантій.

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