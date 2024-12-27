Результати для України - це головне, а персоналії - це все друге, кажуть в міністерстві.

Призначення послами людей без дипломатичного досвіду є поширеною практикою у світі. Про це заявивли в Міністерстві закордонних справ України, коментуючи критику політичних призначень на посади послів тих осіб, які не є кар'єрними дипломатами.

"По-перше, в Україні далеко не найвищий відсоток політичних призначенців. Якщо ви подивитеся на американську дипломатію, то там цей відсоток набагато вищий, і загалом - це нормальна практика, дійсно, заповнювати саме посольські посади політичними призначеннями, якщо люди здатні справитися з цією роботою. Тому, вважаємо, що цей підбір людей ефективний" - сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник нагадав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга після приходу на посаду обіцяв оновити керівний склад міністерства, і це було виконано. Також глава МЗС обіцяв оновити низку процесів в середині міністерства.

Відео дня

"Президент наголошував на тому, що потрібне оновлення і нова енергія дипломатичної служби і дипломатичного корпусу. В рамках цього відбувається десь ротація, десь заміна послів", - зазначив Тихий.

Речник також закликав оцінювати діяльність послів за результатамиїх роботи, а не за наявністю дипломатичного досвіду.

"І міністр наголошує, до речі, що кожен посол має бути готовий з моменту призначення, що посол може бути відкликаний назад, якщо немає результату. Результати для України - це головне, а персоналії - це все друге", - сказав Тихий.

Дипломатичні призначення останнього часу

Як повідомляв УНІАН, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний несподівано був переведений на роботу послом України у Великій Британії. При цьому він не має профільної дипломатичної освіти та досвіду роботи дипломатом.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський змінив послів одразу у трьох десятках країн світу та міжнарожних організаціях. Серед інших призначення отримав, наприклад, Наріман Джелял, який став послом України в Туреччині. Джелял теж не мав ані дипломатичної освіти, а не відповідного досвіду, а займався політикою, як представник кримсько-татарського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: