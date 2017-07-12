Епопея з призначенням аудитора НАБУ: антикорупційний комітет заслуховує кандидатів

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції заслуховує кандидатів, які надали документи для участі у конкурсі на кандидата від парламенту у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, голова комітету Єгор Соболєв зазначив, що 15 хвилин буде відведено на запитання до кандидатів від членів комітету, 5 хвилин - на запитання до них від громадськості, а на фінальне обговорення кандидатів відводиться 30 хвилин.

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Після цього відбудеться рейтингове голосування за кандидатури на аудитора для рекомендації їх парламенту.

Соболєв нагадав, що до комітету надійшли документи і заявки на участь від 9 осіб.

Пізніше одного з кандидатів – доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського – було обрано Кабміном аудитором НАБУ за урядовою квотою, тому його кандидатура знімається.

Також комітет вирішив, що участь у конкурсі не братиме громадянин США Фарід Попал, який подав свої документи до комітету тоді, коли термін подання заявок уже сплив.

Отже, у комітету залишилося 8 кандидатів.

Першим комітет заслуховує висунутого раніше фракцією БПП Найджела Брауна, довкола ситуації з яким точилися палкі суперечки.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня ВР не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді. Браун подав заявку на повторний конкурс.

Також у конкурсі хоче взяти участь громадянка США, яка є українкою за походженням, адвокат Марта Борщ, іспанський прокурор Карлос Кастресана. Їх обох рекомендує Реанімаційний пакет реформ.

Україньска гельсинська спілка разом із Конгресом національних громад України рекомендують професора кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка Олександру Яновську та заслуженого юриста, адвоката і професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка, а також юриста і виконавчого юриста Української гельсинської спілки Аркадія Бущенка.

У двох кандидатів відсутні рекомендації, вони є самовисуванцями. Це прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС Управління нагляду у кримінальному провадженні міста Києва Євген Дудко та пенсіонер Валерій Небога.