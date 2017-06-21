Ганьба для Верховної Ради: у Європарламенті занепокоїлися призначенням аудитора НАБУ - нардеп

Двоє депутатів Європарламенту надіслали до Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції лист із занепокоєнням щодо конкурсної процедури призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України від парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання комітету повідомив його голова Єгор Соболєв.

“Перший раз ми з вами отримуємо лист від двох депутатів Європарламенту: Ребекка Гармс і Петрас Аустрявічус підписалися під цим листом”, - сказав депутат.

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Він зацитував лист, у якому автори зазначають, що їх було поінформовано про те, що антикорупційний комітет Верховної Ради “може проголосувати за кандидата на посаду аудитора НАБУ без обговорення і проведення співбесід з усіма кандидатами, які надіслали свої документи”.

“Це не є у відповідності до передбачених процедур відбору і може підірвати чесний і прозорий вибір кандидатів на посаду аудитора, оскільки не всі кандидати, які змагаються за цю посаду, добре відомі всім членам комітету”, - зачитав Соболєв.

Він додав, що автори листа просять комітет дотримуватися прозорих процедур і провести інтерв'ю з усіма кандидатами.

Зі свого боку Соболєв зазначив, що це “ганьба для всього комітету і для Верховної Ради України в цілому”. “Тому що, коли вже в Європарламенті обговорюють наше бажання без будь-яких дискусій, в порушення власних процедур призначити аудитора Антикорупційного бюро, - значить, справді пропонується щось зовсім погане”, - сказав голова комітету.

Він нагадав, що з питання призначення аудитора НАБУ було проведено відкритий конкурс, після чого відбувся ще один, повторний конкурс. “І тепер ми не можемо провести дуже просту процедуру — співбесіди з учасниками”, - сказав Соболєв і закликав членів комітету не збільшувати рівень цієї ганьби.

На сьогоднішньому засіданні комітету депутати більше години не могли визначитися із внесенням до порядку денного пункту щодо обговорення інформації про осіб, які подали документи на конкурс на посаду аудитора НАБУ, а також щодо законопроектів, що стосуються функціонування НАЗК. Суперечки тривали і щодо призначення дати проведення співбесід.

Наразі засідання комітету триває, до розгляду цього питання також планується повертатися. Водночас на засідання було запрошено дипломатичних представників різних країн, які весь цей час просто спостерігали за суперечками.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада й досі не призначила аудитора НАБУ від парламенту, оскільки депутати не можуть дійти згоди щодо кандидатури на цю посаду.

Станом на 3 травня до профільного комітету надійшло 9 заявок для участі в конкурсі. З них 7 повністю відповідають заявленим вимогам, тобто містять необхідний перелік документів, зокрема, резюме та рекомендації.

У конкурсі хоче взяти участь громадянка США, яка є українкою за походженням, адвокат Марта Борщ, іспанський прокурор Карлос Кастресана. Їх обох рекомендує Реанімаційний пакет реформ. Також заявку подав висунутий раніше фракцією "БПП" Найджел Браун.

Серед кандидатів - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Михайло Буроменський, який має рекомендацію Української гельсинської спілки, GRECO і ОБСЄ.

Українська гельсинська спілка разом із Конгресом національних громад України рекомендують професора кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка Олександру Яновську та заслуженого юриста, адвоката і професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка, а також юриста і виконавчого юриста Української гельсинської спілки Аркадія Бущенка.

У двох кандидатів відсутні рекомендації, вони є самовисуванцями. Це прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС Управління нагляду у кримінальному провадженні міста Києва Євген Дудко та пенсіонер Валерій Небога.

Крім того, 5 травня, коли термін подачі заявок уже сплив, до комітету надійшла ще одна заявка - від громадянина США Фаріда Попала.

Водночас 26 травня Кабінет міністрів України завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро за урядовою квотою і одноголосно обрав на цю посаду Михайла Буроменського – доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO.