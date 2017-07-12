Комітет Ради рекомендує обрати аудитора НАБУ із чотирьох кандидатів, Брауна не підтримали

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендує парламенту обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України серед чотирьох кандидатів, при цьому кандидатуру Найджела Брауна не підтримано. Як передає кореспондент УНІАН, комітет заслухав усіх 8 кандидатів. Після співбесід члени комітету провели рейтингове голосування.

Запропонований раніше фракцією "Блок Петра Порошенка" Браун отримав 5 голосів; юрист і виконавчий юрист Української Гельсинської спілки Аркадій Бущенко - 3; заслужений юрист, адвокат і професор, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергій Гончаренко – 9; прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС Управління нагляду у кримінальному провадженні міста Києва Євген Дудко отримав 3 голоси; пенсіонер Валерій Небога – 3; професор кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка Олександра Яновська - 13.

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Також за допомогою Skype-зв’язку комітет поспілкувався з громадянкою США, яка є українкою за походженням, адвокатом Мартою Борщ та іспанським прокурором Карлосом Кастресаною (вони отримали по 9 голосів).

Комітет затвердив рекомендацію винести на подальше голосування Верховної Ради з вибору аудитора Яновську, Кастресану, Борщ та Гончаренка.

Як повідомляв УНІАН,21 березня Верховна Рада не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Гі заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ні Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції «Народний фронт» та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді. Браун подав заявку на повторний конкурс.

У конкурсі взяли участь громадянка США Борщ та іспанець Кастресана. Їх обох рекомендував Реанімаційний пакет реформ.

Україньска Гельсинська спілка разом з Конгресом національних громад України рекомендувала професора кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка Яновську та заслуженого юриста, адвоката і професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Гончаренка, а також юриста і виконавчого юриста Української гельсинської спілки Бущенка.

У двох кандидатів відсутні рекомендації, вони є самовисуванцями. Це прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС Управління нагляду у кримінальному провадженні міста Києва Дудко і пенсіонер Небога.