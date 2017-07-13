Геращенко закликала ЄС негайно ввести санкції проти причетних до ув'язнення Сенцова росіян

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликає Європейський Союз негайно ввести санкції проти тих росіян, які причетні до ув'язнення режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні парламенту, вітаючи Сенцова з днем народження.

“Ми закликаємо ЄС негайно ввести санкції проти всіх тих людей - росіян, які внесені у список Сенцова і передані українською владою до ЄС...”, - сказала Геращенко.

Вона наголосила: “Ми просимо ЄС негайно долучитися до нашої боротьби за Олега, за Олександра Кольченка, за нашого колегу Сущенка, за десятки кримських татар та сотні українців, яких утримують на окупованих територіях”.

За словами Геращенко, сьогодні у Сенцова день народження, і він утримується у російській тюрмі лише за те, що він українець і патріот.

“Він не воював на чужій землі, ніколи нікого не вбивав, не вбивав в окупованому Путіним Криму, його чекають двоє малолітніх дітей, літня мама”, - заявила Геращенко.

Читайте такожРодичі українських політв’язнів звернулися до Макрона з проханням передати Путіну вимогу про їхнє звільнення - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наголосила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього упродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила у передачі Сенцова і Кольченка Україні.

Сенцов народився 13 липня 1976 року.