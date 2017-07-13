Нардепи відмовились продовжити поточну сесію парламенту до 5 вересня

Народні депутати України не підтримали постанову про продовження шостої сесії Верховної Ради VIII cкликання до 5 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку проекту постанови проголосували 215 народних депутатів із 363, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати двічі не підтримали пропозицію знову повернутися до розгляду цього питання. Зокрема, під час другого голосування від фракції Радикальної партії проголосував лише один депутат, від групи "Воля народу" - 2, від "Самопомочі" - 6 та від групи "Відродження" - 8.

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Представляючи проект постанови, голова ВР Андрій Парубій зазначив, що така пропозиція виноситься у зв'язку з важливістю завдань, які стоять перед Верховною Радою, та необхідністю у будь-який час мати змогу зібратися для ухвалення вагомих рішень.

Проектом постанови передбачено продовжити строк проведення шостої сесії ВР до 5 вересня.

Крім того, встановлюється, що з метою вирішення питань, пов'язаних із ситуацією в країні, та необхідністю ухвалення парламентом відповідних рішень, пленарні засідання парламенту скликаються, у разі необхідності, головою Верховної Ради.

Також зазначається, що голова Верховної Ради у цьому випадку має невідкладно, але не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення засідання, інформувати депутатів про час і місце його проведення.