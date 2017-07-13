Головний козир: Юнкер закликав українську владу прискорити боротьбу з корупцією

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав українську владу прискорити боротьбу з корупцією. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на початку пленарного засідання саміту Україна-ЄС за участі президента України Петра Порошенка та президента Європейської ради Дональда Туска.

Говорячи про досягнення України у проведенні реформ, Юнкер визнав, що "Україна зробила величезний прогрес в останні роки". Водночас він вказав, що залишається ще багато чого зробити.

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"Ми думаємо, що боротьба проти корупції є головним козирем, головною картою, з якою треба працювати", - заявив Юнкер.

Він додав, що тема корупції є дуже важливою, і тому боротьбу з корупцією треба "прискорити й інтенсифікувати".

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні в Києві відбудеться пленарне засідання XIX саміту Україна - Європейський Союз. 12 липня ввечері відбулась робоча вечеря лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком. У складі делегації Євросоюзу - президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.