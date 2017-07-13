Сьогодні у Києві відбудеться пленарне засідання саміту Україна - ЄС
08:37, 13 липня 2017Політика
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Після засідання запланована спільна прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера.
Київ зустрічає лідерів ЄС / Фото УНІАН
Сьогодні в Києві відбудеться пленарне засідання XIX саміту Україна - Європейський Союз.
12 липня ввечері відбулась робоча вечеря лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком.
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У складі делегації Євросоюзу - президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.
Пленарне засідання сьогодні відкриється об 11.00.
О 12.30 запланована спільна прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера.
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Новина в сюжеті: Саміт Україна-ЄС у Києві