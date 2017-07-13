Сьогодні у Києві відбудеться пленарне засідання саміту Україна - ЄС

Після засідання запланована спільна прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера.

Сьогодні в Києві відбудеться пленарне засідання XIX саміту Україна - Європейський Союз. 12 липня ввечері відбулась робоча вечеря лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком. Читайте такожСаміт Україна — ЄС: чи приховає влада недопрацювання за євроінтеграційною риторикою У складі делегації Євросоюзу - президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган. Пленарне засідання сьогодні відкриється об 11.00. О 12.30 запланована спільна прес-конференція Порошенка, Туска та Юнкера.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter