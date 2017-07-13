Нардепи Соболєв та Ляшко побилися біля заблокованої трибуни за мікрофон (фото, відео)

Народні депутати Єгор Соболєв та Олег Ляшко побилися біля заблокованої трибуни за мікрофон.

13 липня низка нардепів заблокували трибуну Верховної Ради під час розгляду питання про Конституційний суд України.

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Пізніше до трибуни пропустили лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який виступив із заявою щодо незаконності голосування за Конституційний суд і обрушився критикою на колег-нардепів.

Однак посеред виступу Ляшка нардеп Єгор Соболєв, який був серед блокувальників трибуни, почав виривати мікрофон у лідера «радикалів».

Після цього біля трибуни виникла сутичка між нардепами від Радикальної партії та «Самопомочі».

Зрештою Ляшкові все ж дали змогу виступити. Після виступу він залишив трибуну, а нардепи від «Самопомочі» продовжили її блокувати.

Відео NewsOne: