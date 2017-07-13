Акція протесту біля Ради триває, але кількість учасників значно зменшилась

Акція протесту біля будівлі Верховної Ради України триває, але кількість учасників значно зменшилась через сильну зливу.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля парламенту перебуває трохи більш як 50 осіб, переважна більшість ховається від дощу під навісом сцени.

Водночас близько 15 осіб у дощовиках перебувають біля паркану, яким огороджено центральний вхід до парламенту. Час від часу хтось із мітингувальників б’є палицями у металеві бочки.

Будь-яких активних дій учасники акції не вчиняють.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку активісти декількох партій під будівлею Верховної Ради палили файєри та вимагали зняття недоторканності з народного депутата від “Опозиційного блоку” Михайла Добкіна.

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Також близько 100 чоловіків зайняли частину дороги на вулиці Грушевського біля парламенту. Вони тримали прапори і були вдягнуті у футболки з написом “Національний корпус”, а також запалювали файєри.

Пізніше в партії «Національний корпус» заявили, що між її активістами та поліцейськими розпочалася штовханина, правоохоронці застосували газові балончики.

У поліції заявили, що акція протесту біля будівлі Верховної Ради відбувалася без грубих порушень громадського порядку.