Без грубих порушень і затриманих: поліція прокоментувала акцію протесту біля Ради

У поліції заявляють, що акція протесту біля будівлі Верховної Ради України відбувається без грубих порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у м. Києві.

“Акція проходить без грубих порушень громадського порядку. Затриманих немає”, - зазначили в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку активісти декількох партій під будівлею Верховної Ради палили файєри та вимагали зняття недоторканності з народного депутата від “Опозиційного блоку” Михайла Добкіна.

Також близько 100 чоловіків зайняли частину дороги на вулиці Грушевського біля парламенту. Вони тримали прапори і були вдягнуті у футболки з написом “Національний корпус”, а також запалювали файєри.

Пізніше в партії «Національний корпус» заявили, що між її активістами та поліцейськими розпочалася штовханина, правоохоронці застосували газові балончики.