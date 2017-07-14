Справа нардепа Дейдея фактично зайшла в глухий кут – САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що провадження у справі про ймовірне незаконне збагачення народного депутата України від "Народного фронту" Євгена Дейдея зайшло в глухий кут.

Про це керівник САП повідомив у соціальній мережі Facebook щодо подальших перспектив розслідування справ по кожному фігуранту подань з числа народних депутатів.

"Народний депутат Дейдей. Провадження про ймовірне незаконне збагачення вказаної особи фактично зайшло в глухий кут, оскільки ми не можемо проводити слідчі дії з самим депутатом. Водночас, тривають додаткові слідчі дії з усіма фігурантами провадження, окрім, власне, народного депутата", - заявив Холодницький.

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"Народний депутат (Олесь) Довгий (група «Воля народу»). Спільні слідча та прокурорська групи САП-НАБУ-ГПУ одразу після отримання згоди почали проводити необхідні слідчі дії саме щодо вказаного народного депутата. За наявності достатніх доказів буде оголошено підозру та складено обвинувальний акт. Далі буде судовий процес, де народний депутат матиме змогу захищати себе як і всі громадяни України", - підкреслив він.

"Народні депутати (Максим) Поляков та (Борислав) Розенблат. Вчора оголошено підозри вказаним особам за корупційні діяння; сьогодні вони вже викликані на допит до НАБУ. Після того, як слідство збере всі докази - буде складено обвинувальний акт і він буде скерований до суду для розгляду по суті", - написав Холодницький.

Також він наголосив, що прокурори САП та детективи НАБУ зорієнтовані на швидке та якісне завершення досудового слідства.

"Наразі ризики перешкоджанню досудовому слідству, а також переховування від правосуддя вказаних народних депутатів залишаються, проте ми не можемо клопотати про їх затримання й арешт, адже парламент не надав згоди на це", - додав він.